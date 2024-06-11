Дві ворожі ракети збили над Дніпровським районом
Київ • УНН
За даними Повітряного командування "Схід", 11 червня над Дніпровським районом були збиті дві керовані авіаційні ракети противника.
Над Дніпровським районом сьогодні були збиті дві ворожі ракети, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У небі над Дніпровським районом збили 2 ворожі ракети
Повітряне командування "Схід" уточнило, що сьогодні, 11 червня, "збито 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69".
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