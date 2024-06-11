ЕС мобилизует 1000 генераторов для обеспечения аварийного электроснабжения в Украине 2 минуты назад • 0 просмотра

Украина с партнерами запускают "Альянс навыков" для поддержки работников в получении образования - Свириденко час назад • 7653 просмотра

В рамках проекта PEACE Украина получила более 38 млрд долларов час назад • 8319 просмотра

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