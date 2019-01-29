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Дві українки з перемог стартували на тенісних змаганнях WTA в Таїланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Представниці українського тенісу Даяна Ястремська та Катерина Козлова успішно пройшли стартовий бар'єр турніру WTA у Хуахіні (Таїланд), повідомляє УНН з посиланням на WTA.

Ястремська, маючи 8 номер посіву, в двох сетах здолала нідерландку Аранчу Рус (пробилася до основи через кваліфікацію) — 6:0, 6:3.

У другому раунді “Thailand Open” одеситка зіграє з переможницею матчу Пен Шуай (WTA 129) — Хлоя Паке (WTA 221).
Козлова також зустрічалася із переможницею кваліфікації — Конні Перрен (Швейцарія), але мала більше проблем, вигравши зустріч в трьох сетах (6:4, 3:6, 6:3).

Зауважимо, що у другому колі українка зустрінеться з шостою сіяною Айлой Томлянович з Австралії (WTA 49).

Додамо, призовий фонд турніру складає 250 тис. дол.

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