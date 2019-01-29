Две украинки победно стартовали на теннисных соревнованиях WTA в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Представительницы украинского тенниса Даяна Ястремская и Екатерина Козлова успешно прошли стартовый барьер турнира WTA в Хуахине (Таиланд), сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Ястремская, имея 8 номер посева, в двух сетах одолела голландка Аранчий Рус (пробилась в основу через квалификацию) — 6:0, 6:3.
Во втором раунде “Thailand Open” одесситка сыграет с победительницей матча Пен Шуай (WTA 129) — Хлоя Паке (WTA 221).
Козлова также встречалась с победительницей квалификации — Конни Перрен (Швейцария), но было больше проблем, выиграв встречу в трех сетах (6:4, 3:6, 6:3).
Заметим, что во втором круге украинка встретится с шестой сеяной Айлой Томлянович из Австралии (WTA 49).
Добавим, призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долл.