Дві українки намагалися переправити контрабанду новим потягом “Київ-Перемишль”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час перевірки пасажирів потягу “Київ-Перемишль” співробітники польської митної служби виявили у двох громадянок України контрабанду, передає УНН з посиланням на прес-службу Митної палати в Перемишлі.
“28 грудня під час огляду пасажирів, які перетинали державний кордон залізницею до Медика, співробітники митної служби виявили у двох мандрівників польські сигарети без акцизних марок. Контрабандитками виявилися громадянки України (35 і 41 років), які ховали сигарети у верхньому одязі і коробках з-під фруктового соку. Жінки намагалися вивести 156 пачок сигарет”, — йдеться у повідомленні.
Проти жінок розпочато кримінальне провадження. Окрім штрафних санкцій у жінок можуть забрати документи про право на перетин кордону в рамках режиму малого прикордонного руху, на підставі яких вони перетнули кордон.
Нагадаємо, 23 грудня зі Львова до Перемешля вперше відправився поїзд Інтерсіті+.
Участь в урочистому запуску поїзда взяв голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун.