Дві українки намагалися переправити контрабанду новим потягом “Київ-Перемишль”

“28 грудня під час огляду пасажирів, які перетинали державний кордон залізницею до Медика, співробітники митної служби виявили у двох мандрівників польські сигарети без акцизних марок. Контрабандитками виявилися громадянки України (35 і 41 років), які ховали сигарети у верхньому одязі і коробках з-під фруктового соку. Жінки намагалися вивести 156 пачок сигарет”, — йдеться у повідомленні.

Проти жінок розпочато кримінальне провадження. Окрім штрафних санкцій у жінок можуть забрати документи про право на перетин кордону в рамках режиму малого прикордонного руху, на підставі яких вони перетнули кордон.

Нагадаємо, 23 грудня зі Львова до Перемешля вперше відправився поїзд Інтерсіті+.

Участь в урочистому запуску поїзда взяв голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун.