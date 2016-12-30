Две украинки пытались переправить контрабанду новым поездом "Киев-Перемышль"

"28 декабря во время досмотра пассажиров, которые пересекали государственную границу по железной дороге в Медику, сотрудники таможенной службы обнаружили у двух путешественников польские сигареты без акцизных марок. Контрабандистками оказались гражданки Украины (35 и 41 лет), которые прятали сигареты в верхней одежде и коробках из-под фруктового сока. Женщины пытались вывезти 156 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

В отношении женщин начато уголовное производство. Кроме штрафных санкций у женщин могут забрать документы о праве на пересечение границы в рамках режима малого приграничного движения, на основании которых они пересекли границу.

Напомним, 23 декабря из Львова в Перемешль впервые отправился поезд Интерсити+.

Участие в торжественном запуске поезда принял глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.