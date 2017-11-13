Дві українки намагались провезти до Москви близько 250 кг м'яса

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У потязі “Миколаїв-Москва” прикордонники виявили на багажних полицях у 3-х купе близько 250 кг мяса. Власниками вантажу виявились дві громадянки Україні? про це повідомили у прес-службі ДПС, передає УНН.

"Сьогодні вночі в залізничному пункті пропуску “Зернове” під час перевірки поїзда сполученням “Миколаїв-Москва” прикордонники Сумського загону попередили спробу незаконного переміщення через кордон м’ясопродукції", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Так, у ході огляду одного з вагонів поїзда прикордонний наряд на полицях для багажу 3-х пасажирських купе виявив 6 сумок з м’ясопродукцією, загальна вага якої склала біля 250 кілограмів. Власниками вантажу виявилися 2 громадянки України, пасажири цього поїзда.

Наразі виявлений вантаж м’ясопродукції вилучений працівниками митниці встановленим порядком для прийняття відповідного правового рішення.

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