Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса

"Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" во время проверки поезда сообщением "Николаев-Москва" пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции", - говорится в сообщении пограничников.

Так, в ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа 3-х пассажирских купе обнаружил 6 сумок с мясопродукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов. Владельцами багажа оказались две гражданки Украины, пассажиры этого поезда.

Обнаруженный груз изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.