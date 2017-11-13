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Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса

Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В поезде "Николаев-Москва" пограничники обнаружили на багажных полках в 3-х купе около 250 кг мяса. Владельцами багажа оказались две гражданки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС, передает УНН.

"Сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" во время проверки поезда сообщением "Николаев-Москва" пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции", - говорится в сообщении пограничников.

Так, в ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа 3-х пассажирских купе обнаружил 6 сумок с мясопродукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов. Владельцами багажа оказались две гражданки Украины, пассажиры этого поезда.

Обнаруженный груз изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

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