Дві третини народних депутатів ходять до Ради зі зброєю - Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дві третини народних депутатів України ходять до Верховної Ради зі зброєю. Про це повідомила народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Для народного депутата, що визначено Конституцією України статтею 80, народного депутата, його автомобіль, помешкання не мають право обшукувати без наданого на те дозволу. Тому дуже багато народних депутатів ходить в сесійну залу зі зброєю. Я це бачу, я це спостерігаю. Нічого дивного в цьому немає... Вона нагородна, на неї є дозвіл, люди мають право її носити, тим більше, що народний депутат має статус недоторканності”, — сказала нардеп.
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Відповідаючи на запитання про те, який відсоток народних депутатів ходить зі зброєю до Верховної Ради, Савченко: “Дві третини”.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.