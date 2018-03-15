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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29464 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35395 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Две трети народных депутатов ходят в Раду с оружием - Савченко

Две трети народных депутатов ходят в Раду с оружием - Савченко

Киев  •  УНН

 • 16293 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Две трети народных депутатов Украины ходят в Верховную Раду с оружием. Об этом сообщила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Для народного депутата, что определено Конституцией Украины статьей 80, народного депутата, его автомобиль, жилье не имеют права обыскивать без предоставленного на то разрешения. Поэтому очень много народных депутатов ходит в сессионный зал с оружием. Я это вижу, я это наблюдаю. Ничего удивительного в этом нет ... Оно наградное, на него есть разрешение, люди имеют право его носить, тем более, что народный депутат имеет статус неприкосновенности ", - сказала нардеп.

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Отвечая на вопрос о том, какой процент народных депутатов ходит с оружием в Верховную Раду, Савченко: "Две трети".

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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