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Дві третини Кабміну не планували йти у літню відпустку - Немчінов

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що дві третини Кабінету міністрів не планували йти у відпустку на літній період. Кворум зберігатиметься. Про це він сказав під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Всі ми, звичайно, люди. Хтось має своє плани. Прем’єр-міністр провів робочу нараду з членами уряду щодо цього питання. Всі подали свої графіки. Я думаю, що в нас буде зберігатися кворум і відповідно до погодженого графіку міністри в той чи інший час будуть, звичайно, користуватися відпусткою. Але, невеликий інсайд, дві третини членів уряду не планували відпустку на літній період”, - сказав Олег Немчінов.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи працюватимуть нардепи у серпні.

Українські Національні Новини

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