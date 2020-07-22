Дві третини Кабміну не планували йти у літню відпустку - Немчінов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що дві третини Кабінету міністрів не планували йти у відпустку на літній період. Кворум зберігатиметься. Про це він сказав під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Всі ми, звичайно, люди. Хтось має своє плани. Прем’єр-міністр провів робочу нараду з членами уряду щодо цього питання. Всі подали свої графіки. Я думаю, що в нас буде зберігатися кворум і відповідно до погодженого графіку міністри в той чи інший час будуть, звичайно, користуватися відпусткою. Але, невеликий інсайд, дві третини членів уряду не планували відпустку на літній період”, - сказав Олег Немчінов.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи працюватимуть нардепи у серпні.