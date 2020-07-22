Дві третини Кабміну не планували йти у літню відпустку - Немчінов

“Всі ми, звичайно, люди. Хтось має своє плани. Прем’єр-міністр провів робочу нараду з членами уряду щодо цього питання. Всі подали свої графіки. Я думаю, що в нас буде зберігатися кворум і відповідно до погодженого графіку міністри в той чи інший час будуть, звичайно, користуватися відпусткою. Але, невеликий інсайд, дві третини членів уряду не планували відпустку на літній період”, - сказав Олег Немчінов.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи працюватимуть нардепи у серпні.