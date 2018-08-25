Дві тонни кокаїну з логотипом "Єдиної Росії" виявили в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція перехопила три контейнери з 2 тоннами кокаїну, упакованого в 1903 брикети вагою близько 1 кілограма кожен в порту бельгійського міста Гент. Як пише "Радіо Свобода", брикети з наркотиком були марковані логотипом російської політичної партії "Єдина Росія", передає УНН.
Як повідомили ще 23 серпня з посиланням на представника поліції Східної Фландрії нідерландські та бельгійські ЗМІ, зокрема De Telegraaf і RTL, вартість кокаїну оцінюється в 100 мільйонів євро.
"Контейнери з ним прибули в Гент з Бразилії. Затримана партія стала найбільшою в історії Гента", - йдеться в повідомленні.
На відео, знятому журналістами бельгійської телерадіокомпанії VRT, чітко видно логотип російської "партії влади" - ведмідь і російський прапор - на кожному з брикетів як мінімум в одному контейнері.
Нагадаємо, 22 серпня в Аргентині спалили кокаїн, виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.