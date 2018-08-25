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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в Бельгии

Киев • УНН

 • 14144 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый в порту бельгийского города Гент. Как пишет "Радио Свобода", брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия", передает УНН.

Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в Бельгии

Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро.

"Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента", говорится в сообщении.

На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской "партии власти" – медведь и развевающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

Напомним, 22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. 

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