Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый в порту бельгийского города Гент. Как пишет "Радио Свобода", брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия", передает УНН.
Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро.
"Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента", говорится в сообщении.
На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской "партии власти" – медведь и развевающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.
Напомним, 22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.