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Дві сотні лебедів оселилися на штучному озері Острога

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Нова туристична принада з’явилася поблизу райцентру Острог на Рівненщині. У місцевому водосховищі зимують 200 лебедів, повідомляє кореспондент УНН.

Подивитися на птахів туди щодня їдуть десятки туристів, підгодовують птахів.

“У водосховищі вода не замерзає. Її температура навіть у морози +10, бо водойма використовується Хмельницькою АЕС для охолодження реакторів”, — заначила начальник відділу Національного парку “Дермансько-Острозький” Оксана Головко.

Нагадаємо, 6 січня в Ужгороді співробітники рятувально-аварійного загону вирізали бензопилами кригу під пішохідним мостом у центрі міста, аби збільшити площу водного дзеркала та відкрити міським птахам, переважно качкам, доступ до їжі.

Українські Національні Новини

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