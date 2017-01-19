Дві сотні лебедів оселилися на штучному озері Острога
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Нова туристична принада з’явилася поблизу райцентру Острог на Рівненщині. У місцевому водосховищі зимують 200 лебедів, повідомляє кореспондент УНН.
Подивитися на птахів туди щодня їдуть десятки туристів, підгодовують птахів.
“У водосховищі вода не замерзає. Її температура навіть у морози +10, бо водойма використовується Хмельницькою АЕС для охолодження реакторів”, — заначила начальник відділу Національного парку “Дермансько-Острозький” Оксана Головко.
Нагадаємо, 6 січня в Ужгороді співробітники рятувально-аварійного загону вирізали бензопилами кригу під пішохідним мостом у центрі міста, аби збільшити площу водного дзеркала та відкрити міським птахам, переважно качкам, доступ до їжі.