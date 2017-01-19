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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Две сотни лебедей поселились на искусственном озере Острога

Киев • УНН

 • 12721 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 19 января. УНН. Новая туристическая достопримечательность появилась вблизи райцентра Острог Ровенской области. На местном водохранилище зимуют 200 лебедей, сообщает УНН корреспондент.

Посмотреть на птиц туда ежедневно едут десятки туристов, которые подкармливают птиц.

"В водохранилище вода не замерзает. Ее температура даже в морозы 10, потому что водоем используется Хмельницкой АЭС для охлаждения реакторов", - отметила начальник отдела Национального парка "Дерманско-Острожский" Оксана Головко.

Напомним, 6 января в Ужгороде сотрудники спасательно-аварийного отряда вырезали бензопилами лед под пешеходным мостом в центре города, чтобы увеличить площадь водного зеркала и открыть городским птицам, преимущественно уткам, доступ к пище.

Украинские Национальные Новости

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