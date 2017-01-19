Две сотни лебедей поселились на искусственном озере Острога

Посмотреть на птиц туда ежедневно едут десятки туристов, которые подкармливают птиц.

"В водохранилище вода не замерзает. Ее температура даже в морозы 10, потому что водоем используется Хмельницкой АЭС для охлаждения реакторов", - отметила начальник отдела Национального парка "Дерманско-Острожский" Оксана Головко.

Напомним, 6 января в Ужгороде сотрудники спасательно-аварийного отряда вырезали бензопилами лед под пешеходным мостом в центре города, чтобы увеличить площадь водного зеркала и открыть городским птицам, преимущественно уткам, доступ к пище.