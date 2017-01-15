Дві школярки отруїлись портвейном у Краматорську на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Дві дівчини з Краматорська на Донеччині 15 і 14 років, учениці 9 класу, були доставлені в лікарню в стані гострого алкогольного отруєння. Дівчата випили портвейн і знаходилися у несвідомому стані. Після надання медичної допомоги їх життю нічого не загрожує. Про це поінформували у ГУНП Донецької області, повідомляє УНН.
Вчора в Краматорський відділ поліції від мешканців будинку по вул. Бєляєва надійшло повідомлення про те, що біля будинку вони знайшли двох дівчаток з ознаками алкогольного сп’яніння, які перебували в несвідомому стані в заметі. По приїзду швидкої допомоги дівчат госпіталізували в дитячу реанімацію ДТМО з діагнозом “побутова алкогольна інтоксикація”.
Виявилося, що підлітки — учениці 9 класу однієї зі шкіл міста. Правоохоронці, провівши необхідні заходи, встановили, що дівчата вживали спиртне разом з 17-річним двоюрідним братом однієї з них. Хлопець купив алкоголь торговому кіоску на місцевому ринку.
Після надання медичної допомоги життю дітей нічого не загрожує. Подія внесено в журнал єдиного обліку, вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по вихованню дитини (ст.184 КУпАП), так само як і торговий заклад, який продав спиртне неповнолітнім.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Харкові семеро людей отруїлися невстановленою речовиною.