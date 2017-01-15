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Две школьницы отравились портвейном в Краматорске Донецкой области

Две школьницы отравились портвейном в Краматорске Донецкой области

Киев • УНН

 • 8352 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 января. УНН. Две девушки из Краматорска Донецкой области 15 и 14 лет, ученицы 9 класса, были доставлены в больницу в состоянии острого алкогольного отравления. Девушки выпили портвейн и находились в бессознательном состоянии. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.

Вчера в Краматорский отдел полиции от жителей дома по ул. Беляева поступило сообщение о том, что возле дома они нашли двух девочек с признаками алкогольного опьянения, которые находились в бессознательном состоянии в сугробе. По приезду скорой помощи девушек госпитализировали в детскую реанимацию ДТМО с диагнозом "бытовая алкогольная интоксикация".

Оказалось, что подростки - ученицы 9 класса одной из школ города. Правоохранители, проведя необходимые мероприятия, установили, что девушки употребляли спиртное вместе с 17-летним двоюродным братом одной из них. Парень купил алкоголь в торговом киоске на местном рынке.

После оказания медицинской помощи жизни детей ничего не угрожает. Событие внесено в журнал единого учета, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КоАП), так же как и торговое заведение, которое продало спиртное несовершеннолетним.

Напомним, как сообщал УНН, в Харькове семь человек отравились неустановленным веществом.

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