Дві доби на холодній підлозі: Рибка захворіла в тайській в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Настя Рибка, яку затримали в Таїланді, захворіла у в'язниці. Про це повідомляється на її сторінці в Instagram, передає УНН.
“Настя Рибка захворіла в тюрмі. 2 доби на холодній підлозі. Ліжка немає. Лікаря не пропонують”, — йдеться у дописі.
Також зазначається, що затриманих раніше в Таїланді учасників “секс-тренінгу” відпустили під заставу, але за 10 хвилин у них вилучили тайські візи і знову взяли під варту.
Раніше Рибка пообіцяла розповісти пресі про контакти депутатів з Манафортом і Трампом.