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Дві доби на холодній підлозі: Рибка захворіла в тайській в'язниці

Київ • УНН

 • 19378 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Настя Рибка, яку затримали в Таїланді, захворіла у в'язниці. Про це повідомляється на її сторінці в Instagram, передає УНН.

“Настя Рибка захворіла в тюрмі. 2 доби на холодній підлозі. Ліжка немає. Лікаря не пропонують”, — йдеться у дописі.

Також зазначається, що затриманих раніше в Таїланді учасників “секс-тренінгу” відпустили під заставу, але за 10 хвилин у них вилучили тайські візи і знову взяли під варту.

Раніше Рибка пообіцяла розповісти пресі про контакти депутатів з Манафортом і Трампом.

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