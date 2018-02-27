Двое суток на холодном полу: Рыбка заболела в тайской тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Настя Рыбка, которую задержали в Таиланде, заболела в тюрьме. Об этом сообщается на ее странице в Instagram, передает УНН.
"Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предлагают", - говорится в заметке.
Также отмечается, что задержанных ранее в Таиланде участников "секс-тренинга" отпустили под залог, но за 10 минут у них изъяли тайские визы и снова взяли под стражу.
Ранее Рыбка пообещала рассказать прессе о контактах депутатов с Манафортом и Трампом.