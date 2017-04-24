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Дві дівчинки травмувалися внаслідок ДТП на Тернопільщині

Дві дівчинки травмувалися внаслідок ДТП на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дві школярки травмовані внаслідок ДТП в селі Вишнівчик Теребовлянського району Тернопільської області. Не впоравшись на повороті з керуванням автівкою, водій здійснив наїзд на металеву огорожу, після чого автомобіль зачепив дівчат, які прямували до школи. Про це передає УНН з посиланням на управління Національної поліції області.  

"23 квітня, о 8:50, 20-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107", в межах населеного пункту села Вишнівчик Теребовлянського району, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням на повороті та здійснив наїзд на металеву огорожу. Після зіткнення з перепоною водій авто скоїв наїзд на двох дівчинок, які в цей момент по узбіччі прямували до школи", - йдеться у повідомленні.

Дана пригода вражає тим, що від місця зіткнення транспортного засобу "ВАЗ 2107" із перешкодою та до остаточного місця зупинки близько 200 м та відсутній будь-який гальмівний шлях.

Винуватець даної дорожньо-транспортної пригоди не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції, так як в 2014 році він, перебуваючи за кермом цього ж автомобіля, скоїв наїзд на пішохода та з місця події втік.

За попередніми даними водій тверезий, однак з підозрою епілептичного приступу.

У дорожньо-транспортній пригоді потерпіли дві школярки, 3-го та 5-го класів. Одна з них з діагнозом політравма, струс головного мозку, переломом обох кінцівок середньої третини правої гомілки, забій правого ліктьового суглобу, доставлена в травматологічне відділення місцевої лікарні. За життя іншої дитини, на даний час борються медики. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН 21 квітня, пасажирський мікроавтобус потрапив у ДТП на Запоріжжі, троє загиблих.

Українські Національні Новини

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