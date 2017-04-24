Две девочки получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

"23 апреля, в 8:50, 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107", в пределах населенного пункта села Вишневчик Теребовлянского района, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением на повороте и совершил наезд на металлическое ограждение. После столкновения с преградой водитель авто совершил наезд на двух девочек, которые в этот момент по обочине шли в школу", - говорится в сообщении.

Происшествие поражает тем, что от места столкновения транспортного средства "ВАЗ 2107" с препятствием и до окончательного места остановки около 200 м и отсутствует какой-либо тормозной путь.

Виновник данного дорожно-транспортного происшествия не первый раз попадает в поле зрения сотрудников полиции, так как в 2014 году он, находясь за рулем этого же автомобиля, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся.

По предварительным данным водитель был трезв, однако есть подозрени, что у него был приступа эпилепсии.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали две школьницы, 3-го и 5-го классов. Одна из них с диагнозом политравма, сотрясение головного мозга, переломом обеих конечностей средней трети правой голени, ушибом правого локтевого сустава, доставлена ​​в травматологическое отделение местной больницы. За жизнь другого ребенка, в настоящее время борются медики. Она получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал УНН 21 апреля, пассажирский микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших.