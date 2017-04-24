Две девочки получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20166 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80313 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141028 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112981 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110202 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103122 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150011 просмотра

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Две девочки получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

Две девочки получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Две школьницы травмированы в результате ДТП в селе Вишневчик Теребовлянского района Тернопольской области. Не справившись на повороте с управлением автомобилем, водитель совершил наезд на металлическое ограждение, после чего автомобиль задел девочек, которые направлялись в школу. Об этом передает УНН со ссылкой на управление Национальной полиции области.

"23 апреля, в 8:50, 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107", в пределах населенного пункта села Вишневчик Теребовлянского района, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением на повороте и совершил наезд на металлическое ограждение. После столкновения с преградой водитель авто совершил наезд на двух девочек, которые в этот момент по обочине шли в школу", - говорится в сообщении.

Происшествие поражает тем, что от места столкновения транспортного средства "ВАЗ 2107" с препятствием и до окончательного места остановки около 200 м и отсутствует какой-либо тормозной путь.

Виновник данного дорожно-транспортного происшествия не первый раз попадает в поле зрения сотрудников полиции, так как в 2014 году он, находясь за рулем этого же автомобиля, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся.

По предварительным данным водитель был трезв, однако есть подозрени, что у него был приступа эпилепсии.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали две школьницы, 3-го и 5-го классов. Одна из них с диагнозом политравма, сотрясение головного мозга, переломом обеих конечностей средней трети правой голени, ушибом правого локтевого сустава, доставлена ​​в травматологическое отделение местной больницы. За жизнь другого ребенка, в настоящее время борются медики. Она получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал УНН 21 апреля, пассажирский микроавтобус попал в ДТП на Запорожье, трое погибших.

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