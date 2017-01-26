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Дві будівлі пошкоджено у Красногорівці через обстріли бойовиків

Дві будівлі пошкоджено у Красногорівці через обстріли бойовиків

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Внаслідок обтрілу бойовиків на Донеччині у Красногорівці пошкоджено дві будівлі. Під обстріл потрапили вул. Чайковського та вул. Нахімова. Пошкоджено п’ятиповерхівку та гуртожиток сільськогосподарського технікуму, наразі нежилий. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Донецької області, повідомляє УНН.

Повідомлення про обстріл з боку окупованої території надійшло до поліції о 19.20 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У період з 15.00 по 16.00 снаряди потрапили на околицю міста, поряд з лінією розмежування. В багатоквартирному будинку, де ще жили кілька сімей, пошкоджено 40 вікон та 5 балконів. У будівлі гуртожитку – 8 вікон.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, інформація уточнюється.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики майже годину обстрілювали Красногорівку.

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