Дві будівлі пошкоджено у Красногорівці через обстріли бойовиків

Повідомлення про обстріл з боку окупованої території надійшло до поліції о 19.20 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У період з 15.00 по 16.00 снаряди потрапили на околицю міста, поряд з лінією розмежування. В багатоквартирному будинку, де ще жили кілька сімей, пошкоджено 40 вікон та 5 балконів. У будівлі гуртожитку – 8 вікон.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, інформація уточнюється.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики майже годину обстрілювали Красногорівку.