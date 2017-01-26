Два здания повреждены в Красногоровке из-за обстрелов боевиков

Сообщение об обстреле со стороны оккупированной территории поступило в полицию в 19.20 от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В период с 15.00 по 16.00 снаряды попали на окраину города, рядом с линией разграничения. В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждены 40 окон и 5 балконов. В здании общежития - 8 окон.

Предварительно известно, что никто не пострадал, информация уточняется.

Напомним, как сообщал УНН, боевики почти час обстреливали Красногоровку.