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Два здания повреждены в Красногоровке из-за обстрелов боевиков

Два здания повреждены в Красногоровке из-за обстрелов боевиков

Киев • УНН

 • 7057 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 января. УНН. Вследствие обстрела боевиков в Донецкой области в Красногоровке повреждены два здания. Под обстрел попали ул. Чайковского и ул. Нахимова. Повреждена пятиэтажка и общежитие сельскохозяйственного техникума, пока нежилое. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.

Сообщение об обстреле со стороны оккупированной территории поступило в полицию в 19.20 от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В период с 15.00 по 16.00 снаряды попали на окраину города, рядом с линией разграничения. В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждены 40 окон и 5 балконов. В здании общежития - 8 окон.

Предварительно известно, что никто не пострадал, информация уточняется.

Напомним, как сообщал УНН, боевики почти час обстреливали Красногоровку.

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