Двері до НАТО і ЄС мають бути відчиненими для України - спікер польского парламенту

КИЇВ. 9 червня. УНН. Безпеку та економічний розвиток Україні може гарантувати лише членство в ЄС та НАТО. Про це повідомив маршал Сенату Станіслав Карчевський під час Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яка проходила 7-8 червня у Києві, передає УНН.