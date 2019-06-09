Двері до НАТО і ЄС мають бути відчиненими для України - спікер польского парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Безпеку та економічний розвиток Україні може гарантувати лише членство в ЄС та НАТО. Про це повідомив маршал Сенату Станіслав Карчевський під час Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яка проходила 7-8 червня у Києві, передає УНН.
“Приклад балтійських країн та Польщі показує, що безпеку може гарантувати лише НАТО, а економічний розвиток – ЄС. Двері до них для України мають залишатися відчиненими”, - підкреслив маршалок.
Зазначається, що під час засідання комісії з питань розвитку співпраці у економічній, регіональній та локальній сферах, 8 червня, польська сторона наголосила у потребі енергетичної незалежності від РФ. Забезпеченням цього, на їх думку, є можливість експорту до України скрапленого газу з польського Свіноуйсцє.
Зокрема, віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич зазначив, що дуже важливою є підтримка України в рамках проекту “Східне партнерство”.
“Ми повинні подумати про дію малих кроків. До наших двох країн, які підтримують Україну, у першу чергу потрібно приєднати Швецію, забезпечити також і її підтримку”, - заявив Борусевич.
Маршал Сенату Польщі Карчевський запросив українських та литовських законодавців до своєї країни у 2020 році, коли відбудеться наступне засідання Міжпарламентської асамблеї цих країн.
Нагадаємо, міжпарламентська асамблея України, Литви та Польщі створила комітет з питань безпеки.