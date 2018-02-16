Два високопосадовці ЄС відвідають Україну наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україну з візитом 19 та 20 лютого приїдуть генеральний директор Директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та генеральний директор Директорату Європейської комісії з питань мобільності та транспорту Хенрік Хололей. Про це йдеться у повідомленні представництва Європейського Союзу в Україні, передає УНН.
Метою візиту представників ЄС є обговорення прогресу реформ в Україні та допомоги ЄС у цій сфері. Основна увага буде зосереджена на реформах управління (децентралізація, управління державними фінансами, реформа державного управління) та реформи у транспортному секторі.
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В рамках візиту посадовці зустрінуться з віце-прем'єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком, віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном, міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, міністром освіти і науки Лілією Гриневич, українськими депутатами, представниками бізнесу, об'єднаними громадами та науковою спільнотою.