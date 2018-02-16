Два чиновника ЕС посетят Украину на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине с визитом 19 и 20 февраля приедут генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенрик Хололей. Об этом говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Украине, передает УНН.
Целью визита представителей ЕС является обсуждение прогресса реформ в Украине и помощи ЕС в этой сфере. Основное внимание будет сосредоточено на реформах управления (децентрализация, управление государственными финансами, реформа государственного управления) и реформы в транспортном секторе.
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В рамках визита чиновники встретятся с вице-премьер-министром Иванной Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министром Геннадием Зубко, вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, министром образования и науки Лилией Гриневич, украинскими депутатами, представителями бизнеса, объединенными общинами и научным сообществом.