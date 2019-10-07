Два вилучення і три пенальті: "Динамо" розгромило "Колос"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. ФК “Колос” з Ковалівки приймав київське “Динамо” в столиці на “Оболонь-Арені” у зустрічі 10 туру УПЛ, повідомляє УНН.
На початку другого тайму команди обмінялися вилученнями — Шепелєв покинув склад “біло-синіх”, а Максименко — “Колоса”.
Саме за гру рукою Максименка капітан “Динамо” Віктор Циганков забив із пенальті. Через 10 хвилин Артем Бесєдін засмутив воротаря “Колоса” в контратаці.
Далі Циганков заробив на собі пенальті, але вдруге його реалізувати не зміг — сейв від голкіпера. Проте дубль у “динамівців” зумів здійснити нападник Бесєдін, а крапку з третього в матчі пенальті поставив Вербич — 4:0.
Відзначимо, що “Динамо” наздогнало у чемпіонаті “Десну” — у обох команд по 20 очок, але займає нижче місце за чернігівців (3 рядок).