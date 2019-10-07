Два удаления и три пенальти: "Динамо" разгромило "Колос"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. ФК "Колос" из Ковалевки принимал киевское "Динамо" в столице на "Оболонь-Арене" во встрече 10 тура УПЛ, сообщает УНН.
В начале второго тайма команды обменялись удалениями — Шепелев покинул состав “бело-синих”, а Максименко — “Колоса”.
Именно за игру рукой Максименко капитан “Динамо” Виктор Цыганков забил с пенальти. Через 10 минут Артем Беседин огорчил вратаря “Колоса” в контратаке.
Далее Цыганков заработал на себе пенальти, но второй раз реализовать его он не смог — сейв от голкипера. Однако дубль у “динамовцев” сумел осуществить нападающий Беседин, а точку с третьего в матче пенальти поставил Вербич — 4:0.
Отметим, что “Динамо” догнало в чемпионате “Десну” — у обеих команд по 20 очков, но занимает находится ниже чем черниговцы (3 строка).