Два угруповання контрабандистів викрили на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Два злочинні угруповання, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Росією, викриті на Харківщині. Вони спеціалізувалася на незаконному переміщенні товарів та валютних цінностей в особливо великих розмірах. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"На Харківщині співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою провели спеціальну операцію з викриття потужних контрабандних каналів через державний кордон України. Їх функціонування забезпечували два злочинні угруповання, до яких входили 10 громадян Росії та України. Протиправні елементи спеціалізувалася на незаконному переміщенні різноманітних товарів та валютних цінностей в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що злочинні угруповання сприяли фізичним та юридичним особам, які мали намір доставити товар покупцю на територію Росії. Самі товари направляли на адресу одного із поштових відділень Харкова, а звідти члени угруповання забезпечували його незаконне переправлення через державний кордон. При цьому вони використовували можливості контрабандистів як з українського так і з російського боку.
Далі товар доставлявся до логістичних компаній на території Росії і потім до замовника. Схема діяла і в зворотному напрямку. Для конспірації маршрут крім відправника та замовника був відомий лише невеликому колу осіб.
Злочинна група мала чітко налагоджену систему тарифів та навіть відшкодовувала вартість у разі втрати товару. З кожного 1 м3 товарів, а це 250 кг, переміщених через кордон організатор отримував 25 тисяч гривень. Частина прибутку віддавалася пособникам.
VIP-замовниками послуг злочинців, які потрапили в поле зору оперативних підрозділів, виступали переважно підпільні виробники одягу та взуття, орієнтовані переважно на російський ринок. Наразі правомірність їх діяльності з’ясовують компетентні структури.
Всього виявлено та вилучено різноманітних товарів на суму понад 8 мільйонів гривень, іноземну валюту, банківські картки, анаболічні препарати, предмети заборонені до переміщення через кордон та 6 одиниць транспортних засобів.
Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)". Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу "Контрабанда".
Як повідомляв УНН 8 квітня, СБУ заблокувала міжнародний канал контрабанди стероїдів.