Две группировки контрабандистов разоблачили в Харьковской области

"На Харьковщине сотрудники Госпогранслужбы совместно с Национальной полицией и Государственной фискальной службой провели специальную операцию по разоблачению мощных контрабандных каналов через государственную границу Украины. Их функционирование обеспечивали два преступные группировки, в которые входили 10 граждан России и Украины. Противоправные элементы специализировалась на незаконном перемещении различных товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что преступные группировки способствовали физическим и юридическим лицам, которые намеревались доставить товар покупателю на территорию России. Сами товары направляли на адрес одного из почтовых отделений Харькова, а оттуда члены группировки обеспечивали их незаконную переправку через государственную границу. При этом они использовали возможности контрабандистов как с украинской, так и с российской стороны.

Далее товар доставлялся в логистических компаний на территории России и затем к заказчику. Схема действовала и в обратном направлении. Для конспирации маршрут кроме отправителя и заказчика был известен лишь небольшому кругу лиц.

Преступная группа имела четко отлаженную систему тарифов и даже компенсировала стоимость в случае потери товара. С каждого 1 м3 товаров, а это 250 кг, перемещенных через границу организатор получал 25 тыс. гривен. Часть прибыли отдавалось пособникам.

VIP-заказчиками услуг преступников, попавших в поле зрения оперативных подразделений, выступали преимущественно подпольные производители одежды и обуви, ориентированные, как правило, на российский рынок. Сейчас правомерность их деятельности выясняют компетентные структуры.

Всего обнаружено и изъято различных товаров на сумму свыше 8 млн грн, иностранную валюту, банковские карточки, анаболические препараты, предметы запрещены к перемещению через границу и 6 единиц транспортных средств.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено сообщения по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса "Контрабанда".

Как сообщал УНН 8 апреля, СБУ заблокировала международный канал контрабанды стероидов.