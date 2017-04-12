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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103236 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158506 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112880 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

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Две группировки контрабандистов разоблачили в Харьковской области

Две группировки контрабандистов разоблачили в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Два преступные группировки, которые обеспечивали мощные контрабандные схемы на границе с Россией, разоблачены в Харьковской области. Они специализировалась на незаконном перемещении товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"На Харьковщине сотрудники Госпогранслужбы совместно с Национальной полицией и Государственной фискальной службой провели специальную операцию по разоблачению мощных контрабандных каналов через государственную границу Украины. Их функционирование обеспечивали два преступные группировки, в которые входили 10 граждан России и Украины. Противоправные элементы специализировалась на незаконном перемещении различных товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что преступные группировки способствовали физическим и юридическим лицам, которые намеревались доставить товар покупателю на территорию России. Сами товары направляли на адрес одного из почтовых отделений Харькова, а оттуда члены группировки обеспечивали их незаконную переправку через государственную границу. При этом они использовали возможности контрабандистов как с украинской, так и с российской стороны.

Далее товар доставлялся в логистических компаний на территории России и затем к заказчику. Схема действовала и в обратном направлении. Для конспирации маршрут кроме отправителя и заказчика был известен лишь небольшому кругу лиц.

Преступная группа имела четко отлаженную систему тарифов и даже компенсировала стоимость в случае потери товара. С каждого 1 м3 товаров, а это 250 кг, перемещенных через границу организатор получал 25 тыс. гривен. Часть прибыли отдавалось пособникам.

VIP-заказчиками услуг преступников, попавших в поле зрения оперативных подразделений, выступали преимущественно подпольные производители одежды и обуви, ориентированные, как правило, на российский рынок. Сейчас правомерность их деятельности выясняют компетентные структуры.

Всего обнаружено и изъято различных товаров на сумму свыше 8 млн грн, иностранную валюту, банковские карточки, анаболические препараты, предметы запрещены к перемещению через границу и 6 единиц транспортных средств.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено сообщения по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса "Контрабанда".

Как сообщал УНН 8 апреля, СБУ заблокировала международный канал контрабанды стероидов.

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