Два триочкові Леня допомогли "Атланті" перервати серію поразок в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. "Атланта Хокс" центрового збірної України Олексія Леня на домашньому паркеті провела зустріч із "Маямі Хіт", передає кореспондент УНН.
Блискучий старт від Леня дозволив "яструбам" захопити лідируючі позиції на паркеті. Український "бігмен" одразу двічі поцілив триочкові з кутів майданчика, а також із сиреною закинув спробу із середньої дистанції (41:31).
Під час наступних виходів на паркет центровий одного разу забив згори, а також пробивав чотири штрафні, три з яких відправив до цілі. За 23:57 хвилини він набрав 11 очок (1/2 двоочкових, 2/3 триочокових, 3/4 штрафних), 4 підбирання (1 в атаці), 1 перехоплення, 3 блок-шоти.
Відзначимо, що "Хокс" перервали серію поразок, яка складалася із 4 матчів – тепер у клубу 3 виграші і 6 програшів.