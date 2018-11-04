Два трехочковых Леня помогли "Атланте" прервать серию поражений в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня на домашнем паркете провела встречу с "Майами Хит", передает корреспондент УНН.
Блестящий старт от Леня позволил "ястребам" захватить лидирующие позиции на паркете. Украинский "бигмен" сразу дважды попал трехочковыми из углов площадки, а также с сиреной забросил со средней дистанции (41:31).
Во время следующих выходов на паркет центровой один раз забил сверху, а также пробивал четыре штрафных, три из которых отправил в цели. За 23:57 минуты он набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 2/3 триочокових, 3/4 штрафных), 4 подбора (1 в атаке), 1 перехват, 3 блок-шота.
Отметим, что "Хокс" прервали серию поражений, которая состояла из 4 матчей - теперь у клуба 3 выигрыша и 6 проигрышей.