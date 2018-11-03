"Сакраменто" продовжив серію поразок клубу Леня в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В чемпіонаті Національної баскетбольної Асоціації “Атланта Хокс” українського центрового Олексія Леня вдома змагалася із “Сакраменто Кінгс”, передає кореспондент УНН.
Українець плідно провів перший проміжок свого часу на паркеті. Він виконав чотири штрафні кидки, а також забрав підбирання на чужому кільці та виконав результативний середній кидок
Примітно, що за 22:14 хвилини проведені на паркеті Лень ставав на лінію для штрафних 10 разів і загалом приніс команді 11 очко при 6 підбираннях, 1 асисту при 3 втратах і 3 фолах. "Хокс" зазнали розгромної поразки 115:146.
Додамо, що "Атланта" зазнала 4-ї поспіль поразки в чемпіонаті – 2 виграші при 6 програшах. У "Сакраменто" 6:3.