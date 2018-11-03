"Сакраменто" продолжил серию поражений клуба Леня в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В чемпионате Национальной баскетбольной Ассоциации “Атланта Хокс” украинский центровой Алексей Леня дома соревновалась с “Сакраменто Кингз”, передает корреспондент УНН.
Украинец плодотворно провел первый промежуток своего времени на паркете. Он выполнил четыре штрафные броски, а также забрал подбор на чужом кольце и выполнил результативный средний бросок
Примечательно, что за 22:14 минуты проведенные на паркете Лень становился на линию для штрафных 10 раз и в целом принес команде 11 очко при 6 подборах, 1 ассист при 3 потерях и 3 фолах. "Хокс" потерпели разгромное поражение 115:146.
Добавим, что "Атланта" потерпела 4-е подряд поражение в чемпионате - 2 выигрыше при 6 проигрышах. У "Сакраменто" 6:3.