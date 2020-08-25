Два тай-брейки допомогли Стаховському перемогти на старті тенісного турніру

Киянин здобув надважку перемогу у другому раунді над Федеріко Ферейра Сільвою — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Матч тривав понад дві з половиною години.

Таким чином, Стаховський, який наразі займає 168 місце в генерації АТР, здобув перший виграш у поновленому сезоні.

Додамо також, у третьому колі Стаховський зіграє з 173-ю ракеткою світу Таллоном Грікспуром з Нідерландів.