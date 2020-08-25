Два тай-брейка помогли Стаховскому победить на старте теннисного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сергей Стаховский, который пропускал первый круг на супер-челленджере в Праге, провел стартовый поединок во втором раунде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Киевлянин получил супертяжелый победу во втором раунде над Федерико Феррейра Сильвой — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Матч продолжался более двух с половиной часа.
Таким образом, Стаховский, который сейчас занимает 168 место в генерации АТР, получил первый выигрыш в обновленном сезоне.
Добавим также, в третьем круге Стаховский сыграет с 173-й ракеткой мира Таллоном Грикспуром из Нидерландов.