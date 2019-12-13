Два результативні паси Безуса подарували "Генту" перемогу над "Олександрією"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У своєму останньому єврокубковому матчі в поточному сезоні "Олександрія" під орудою Володимира Шарана мінімально поступилася бельгійському "Генту", повідомляє кореспондент УНН.
У перші 16 хвилин зустрічі в Бельгії "олександрійці" двічі пропустили від українсько-бельгійського дуету господарів Романа Безуса і Депуатра. Українець двічі асистував, спочатку вивівши з центра поля пасом форварда на побачення з воротарем. А далі дотепно скинув головою, коли Депуатр забивав одним дотиком – 2:0.
"Олександрію" вистачило тільки на одне взяття автором на 54 хвилині став Мірошниченко – 2:1.
Додамо, "Гент" вийшов до 1/16 фіналу з першого місця (12 очок), обігнав на один бал "Вольфсбург". "Олександрія" остання – 3 бали.