Два реалізовані пенальті Роналду принесли "Ювентусу" розгромний виграш над "Барселоною"

До 20 хвилини туринці вели у рахунку 2:0 завдяки точному удару з пенальті від Кріштіану Роналду та голу Маккені. По перерві Роналду ще одним ударом з 11-метрової точки поставив крапку у зустрічі — 3:0.

“У нас багато хороших гравців. Потрібно, щоб всі були готові. Якщо вони повернуться в стрій, ми зможемо конкурувати. Ми це знаємо. Обов’язково проаналізуємо цей матч і наші помилки. Ми добре почали грати за рахунку 0:2, але потрібно починати в такому ключі з перших хвилин”, — наголосив головний тренер “Барселони” Рональд Куман.

Додамо, у обох команд по 15 очок, але з першої позиції в квартеті далі пройшов “Ювентус”, “Барселона” друга.