Два реализованных пенальти Роналду принесли "Ювентусу" разгромный выигрыш над "Барселоной"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В матче лидеров группы G Лиги чемпионов "Ювентус" в гостях нанес поражение каталонской "Барселоне", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

До 20 минуты туринцы вели в счете 2:0 благодаря точному удару с пенальти от Криштиану Роналду и голу Маккени. После перерыва Роналду еще одним ударом с 11-метровой точки поставил точку во встрече — 3:0.

“У нас много хороших игроков. Нужно, чтобы все были готовы. Если они вернутся в строй, мы сможем конкурировать. Мы это знаем. Обязательно проанализируем этот матч и наши ошибки. Мы хорошо начали играть при счете 0:2, но нужно начинать в таком ключе с первых минут”, — отметил главный тренер “Барселоны” Рональд Куман.

Добавим, у обеих команд по 15 очков, но с первой позиции в квартете дальше прошел “Ювентус”, “Барселона” друга.

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