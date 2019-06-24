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Два провадження, пов'язаних з виборами до ВР, відкрито у Дніпропетровській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У поліції Дніпропетровської області відкрито два кримінальних провадження, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.

Два провадження, пов'язаних з виборами до ВР, відкрито у Дніпропетровській області

Поліція перевіряє інформацію про подання до Центральної виборчої комісії документів на реєстрацію “технічних” кандидатів в народні депутати України громадян, з прізвищем та ім’ям аналогічними до двох народних депутатів.

“За даними фактами в ГУНП в Дніпропетровській області відкрито два кримінальних провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України”, — вказано у повідомленні.

Всього у період підготовки проведення позачергових виборів до Верховної Ради України в поліції регіону зареєстровано 26 повідомлено громадян про ймовірні порушення, пов’язані з виборчим процесом. За кожною заявою проводиться перевірка відповідно до чинного законодавства.

Як стало відомо раніше, уряд розгляне питання організації безпеки під час виборів.

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