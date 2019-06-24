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Два производства, связанных с выборами в ВР, открыто в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 7067 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В полиции Днепропетровской области открыто два уголовных производства, связанных с выборами в Верховную Раду Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Два производства, связанных с выборами в ВР, открыто в Днепропетровской области

Полиция проверяет информацию о подаче в Центральную избирательную комиссию документов на регистрацию “технических” кандидатов в народные депутаты Украины граждан, с фамилией и именем аналогичными двух народных депутатов.

“По данным фактам в ГУНП в Днепропетровской области открыто два уголовных производства по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины”, — указано в сообщении.

Всего в период подготовки проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в полиции региона зарегистрировано 26 сообщено граждан о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом. По каждому заявлению проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

Как стало известно ранее, правительство рассмотрит вопрос организации безопасности во время выборов.

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