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Два підпільних цехи з виробництва алкоголю викрили на Житомирщині

Два підпільних цехи з виробництва алкоголю викрили на Житомирщині

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 березня. УНН. Два цехи із виробництва підпільного алкоголю викрили на Житомирщині, повідомляє прес служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

Цехи організувала група осіб на території приватного домоволодіння та в одному з гаражних кооперативів Житомира. Свій товар ділки реалізовували на території області під відомим брендом.
За результатами обшуків, вилучено майже 12 т. етилового спирту та 5 т.готової продукції, компоненти для її виробництва, а також спеціальне обладнання.

“Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей та їх незаконний збут, за ч.3 ст.204 КК України.”, — повідомляють у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

При цьому, до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

Водночас, за словами І.Товкача, уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Натомість, тіньовий ринок алкоголю розквітає.

Українські Національні Новини

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