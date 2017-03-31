Два подпольных цеха по производству алкоголя разоблачили в Житомирской обл.
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 31 марта. УНН. Два цеха по производству подпольного алкоголя разоблачили в Житомирской обл., сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Цеха организовала группа лиц на территории частного домовладения и в одном из гаражных кооперативов Житомира. Свой товар дельцы реализовывали на территории области под известным брендом.
По результатам обысков, изъято почти 12т. Этилового спирта и 5т. готовой продукции, компоненты для ее производства, а также специальное оборудование.
"Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт, по ч.3 ст.204 УК Украины.", - сообщают в прокуратуре.
Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.
При этом, увеличение фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.
Однако, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя расцветает.