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Два пенальті та вилучення: "Олімпік" завдав поразки ПФК "Львів"

Два пенальті та вилучення: "Олімпік" завдав поразки ПФК "Львів"

Київ • УНН

 • 10427 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Матчем між ПФК "Львів" та донецьким "Олімпіком" стартувала програма змагального дня 8 туру УПЛ, передає кореспондент УНН.

У першому таймі варто відзначити напрочуд гострий удар зі штрафного під поперечину у виконанні футболіста господарів Педро (кіпер парирував кінчиками пальців), а також вилучення гравця Гончара, який завалив у власній штрафній опонента. Як наслідок донеччани отримали право на пенальті, але Матар схибив з точки.

Доля зустрічі вирішилася наприкінці, коли Насонов збив з ніг суперника у карній зоні, а Сергій Політило забив ударом з 11 метрів – 1:0 на користь "Олімпіка".

Зауважимо, що обидві команди залишились на дні турнірної таблиці – "Львів" з 6 очками, "Олімпік" з 5.

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