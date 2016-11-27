Два населених пункти на Львівщині залишилися без електроенергії через спиляне дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Без електроенергії залишилися два села на Львівщині через падіння на дроти електропередач дерева. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 26 листопада о 14:50 через падіння на дроти лінії електропередач 0,4 кВ спиляного невідомою особою дерева сталося коротке замикання, внаслідок чого тимчасово без електропостачання залишилися 2 населених пункти. Повністю було знеструмлено с.Тисовиця та частково с.Стрілки.
Аварійною бригадою Старосамбірського РЕМ пошкодження було ліквідоване, електропостачання населених пунктів відновлено в повному обсязі.
Нагадаємо, 19 листопада внаслідок аварійного відключення ЛЕП 10 кВ на Львівщині у Перемишлянському районі без світла залишились 13 населених пунктів.