Два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии из-за спиленного дерева

Так, 26 ноября в 14:50 из-за падения на провода линии электропередач 0,4 кВ спиленного неизвестным лицом дерева произошло короткое замыкание, в результате чего временно без электроснабжения остались 2 населенных пункта. Полностью были обесточены с.Тысовыця и частично Стрилки.

Аварийной бригадой Старосамбирской РЭС повреждение было ликвидировано, электроснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме.

Напомним, 19 ноября в результате аварийного отключения ЛЭП 10 кВ во Львовской области в Перемышлянском районе без света остались 13 населенных пунктов.