Два літаки ДСНС приземлилися в Республіці Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Два літаки ДСНС АН −32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж, передає УНН з посиланням на прес-служба ДСНС України.
Так, відповідно до Указу Президента України, екіпажі літаків надаватимуть допомогу у ліквідації пожеж, що там вирують.
Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.
Також Президент доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.
Нагадаємо, що через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 60 тисяч осіб.