Два літаки ДСНС приземлилися в Республіці Ізраїль

Так, відповідно до Указу Президента України, екіпажі літаків надаватимуть допомогу у ліквідації пожеж, що там вирують.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.

Також Президент доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.

Нагадаємо, що через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 60 тисяч осіб.