Два самолета ГСЧС приземлились в Республике Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Два самолета ГСЧС АН -32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, в соответствии с Указом Президента Украины, экипажи самолетов будут оказывать помощь в ликвидации пожаров, что там бушуют.
Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израиля из-за пожаров в израильском городе Хайфа.
Также Президент поручил министру внутренних дел Арсена Авакова направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара близ города Хайфа.
Напомним, что из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировано около 60 000 человек.