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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Два самолета ГСЧС приземлились в Республике Израиль

Киев • УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Два самолета ГСЧС АН -32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Два самолета ГСЧС приземлились в Республике Израиль

Так, в соответствии с Указом Президента Украины, экипажи самолетов будут оказывать помощь в ликвидации пожаров, что там бушуют.

Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израиля из-за пожаров в израильском городе Хайфа.

Также Президент поручил министру внутренних дел Арсена Авакова направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара близ города Хайфа.

Напомним, что из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировано около 60 000 человек.

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