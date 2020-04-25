Два клуби АПЛ здійснили трансферні запити на легіонера "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Англійські клуби вступили у боротьбу за трансфер 20-річного півзахисника "Шахтаря" Тете, інформує УНН з посиланням на "Globoesporte".
Англійські “Лестер” та “Ньюкасл” зробили трансферні запити стосовно 20-річного бразильського виконавця “гірників”. Однак український гранд має на меті отримати за таланта з Бразилії 70 млн. євро.
Також, до гравця проявляє інтерес “Мілан” та італійська “Рома”, яку тренує колишній наставник “Шахтаря” португалець Паулу Фонсека.
Зауважимо, Тете перейшов у “Шахтар” з “Греміо” влітку 2019 року за 15 млн. євро. На рахунку бразильця 5 голів і 4 результативні передачі в 26 матчах за “гірників”.