Два клуби АПЛ здійснили трансферні запити на легіонера "Шахтаря"

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Англійські клуби вступили у боротьбу за трансфер 20-річного півзахисника "Шахтаря" Тете, інформує УНН з посиланням на "Globoesporte".

Англійські “Лестер” та “Ньюкасл” зробили трансферні запити стосовно 20-річного бразильського виконавця “гірників”. Однак український гранд має на меті отримати за таланта з Бразилії 70 млн. євро.

Також, до гравця проявляє інтерес “Мілан” та італійська “Рома”, яку тренує колишній наставник “Шахтаря” португалець Паулу Фонсека.

Зауважимо, Тете перейшов у “Шахтар” з “Греміо” влітку 2019 року за 15 млн. євро. На рахунку бразильця 5 голів і 4 результативні передачі в 26 матчах за “гірників”.

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