Два клуба АПЛ совершили трансферные запросы на легионера "Шахтера"

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 20185 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 69171 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 99858 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126440 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127531 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121232 просмотра

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Английские клубы вступили в борьбу за трансфер 20-летнего полузащитника "Шахтера" Тете, информирует УНН со ссылкой на "Globoesporte".

Английские “Лестер” и “Ньюкасл” сделали трансферные запросы в отношении 20-летнего бразильского исполнителя “горняков”. Однако украинский гранд имеет целью получить за талант из Бразилии 70 млн. евро.

Также, к игроку проявляет интерес “Милан” и итальянская “Рома”, которую тренирует бывший наставник “Шахтера” португалец Паулу Фонсека.

Заметим, Тете перешел в “Шахтер” из “Гремио” летом 2019 за 15 млн. евро. На счету бразильца 5 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах за “горняков”.

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